LECCO – Illustrati oggi i dati dell’attività della Polizia Provinciale durante l’anno 2022. Presenti Alessandra Hoffman, presidente della Provincia, il consigliere delegato Stefano Simonetti e il comandante Gerolamo Quadrio. Ad accompagnare le tre autorità anche i nuovi agenti che si occuperanno del nucleo ambientale e stradale nel territorio lecchese.

Il Corpo di Polizia provinciale, come ricorda la presidente Hoffman, agisce sul territorio lecchese su tre macroaree: ambientale, ittico-venatorio e stradale. Si aggiunge alla lista una quarta dimensione di particolare importanza che racchiude tutti i servizi svolti dalla polizia provinciali in termini di formazione e sensibilizzazione: sono stati sei gli incontri di educazione alla legalità ambientale, faunistica e stradale realizzati presso gli istituti comprensivi di Cremeno, Introbio e Dervio nel 2022.

Sul piano ittico-venatorio, sono 590 gli accertamenti effettuati sul territorio montano, rurale e lacuale lecchese; 477 sono, invece, gli interventi attuati in supporto alle funzioni di competenza della Regione nel recupero di selvatici in difficoltà o deceduti. Realizzati anche piani di controllo del cinghiale e del cormorano ma anche progetti volti al contenimento e gestione della nutria.

“L’obiettivo della polizia è anche quello della vigilanza ittico-venatorio, ovvero il controllo dei comportamenti nel rispetto della fauna – dice il comandante Gerolamo Quadrio – se i recuperi di animali sono più di 470 all’anno, quindi quasi uno al giorno, siamo costretti a fare i salti mortali per portare a termine gli altri obiettivi di vigilanza”.

Importante è quindi anche l’attività di coordinamento operativo svolta dai sedici volontari ittico-venatori della Provincia e delle sei associazioni, nonché trentuno volontari, a servizio della provincia lecchese.

Un accento particolare è stato posto all’iniziativa “Lario Sicuro”, coordinata dalla Prefettura di Lecco, che ha visto la Polizia provinciale impegnata in operazioni di vigilanza e prevenzione per il controllo della navigazione tra i territori di Bellagio, Varenna, Lecco e Garlate: realizzati, infatti, nel mese di luglio e agosto sette servizi, ventuno giornate uomo ed impiegati due veicoli durante le operazioni messe in atto.

In ambito stradale, invece, molto sentito il tema della sensibilizzazione sulla sicurezza per strada; durante l’anno sono stati eseguiticontrolli in dieci cantieri stradali, 1020 veicoli sono stati sottoposti al controllo di velocità, 1660 veicoli al controllo di copertura Rca, sempre 1660 alla verifica della regolare revisione periodica, e infine, sono 42 i verbali di accertamento effettuati per la violazione al Codice della strada.

Notevoli sforzi, inoltre, si sono verificati durante il mese di dicembre sia per chiusura della Ss 36 tra Bellano e Abbadia, sia per la chiusura della Ss 36 tra Lecco e Ballabio con i relativi servizi messi in atti per la gestione della viabilità alternativa.

Riguardo ai numeri del Corpo di polizia si ricorda che al momento il personale in servizio si compone di nove agenti: comandante, vicecomandante e 7 agenti di cui uno assunto nel 2023.

“Il territorio della provincia di Lecco, dal punto di vista ittico, venatorio e faunistico è particolare e diverso da molte altre province – conclude il consigliere Stefano Simonetti – auspichiamo che la nuova giunta di Regione Lombardia possa mettere in atto correttivi e darci forze maggiori”.

S. G.