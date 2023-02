PRIMARIE PD, COMITATO SCHLEIN: “CAMBIARE DAVVERO, CON ELLY”

LECCO – Dopo la fase di voto nei circoli, domenica 26 febbraio sarà il giorno delle Primarie del Partito Democratico per la scelta del nuovo segretario. Anche in provincia di Lecco sarà possibile per tutti i cittadini italiani maggiorenni partecipare alle Primarie grazie alla presenza di 88 seggi in tutto il territorio provinciale aperti dalle 8 alle 20.

Per trovare il proprio seggio è possibile consultare il sito trovaseggio.primariepd2023.it o consultare direttamente l’elenco sul sito pdlecco.it.

Il Comitato di Lecco a sostegno della candidatura di Elly Schlein “rinnova a tutti e a tutte il nostro appello per una scelta di cambiamento: scegliere Elly Schlein significa affrontare le tre sfide cruciali del futuro che si chiamano diseguaglianze, clima e precarietà, significa ricostruire una comunità progressista e coraggiosa, significa mettere al centro i bisogni di quelle categorie le cui istanze oggi sono meno rappresentate dalla politica”.

In questo senso in tutta Italia la mozione per Elly Schlein Segretaria “ha promosso una scelta di coerenza proponendo come capilista per la composizione della futura Assemblea nazionale del Partito Democratico solo donne e giovani: per il territorio di Lecco e Sondrio il capolista è Pietro Radaelli, consigliere di Abbadia Lariana, segretario dei Giovani Democratici di Lecco e candidato per il PD alle ultime elezioni regionali. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che si sono resi disponibili per l’apertura dei seggi e per garantire la più ampia partecipazione a tutti quegli elettori e a quelle elettrici che, anche se non iscritti, si riconoscono nella proposta del Partito Democratico”.

