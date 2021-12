LECCO – Vittoria con il 49,73% delle preferenze (questa la prima anticipazione dal seggio allestito in Villa Locatelli) per la sindaca di Monticello Alessandra Hofmann, nuova presidente della provincia di Lecco candidata dal centro destra.

Hofmann ha dunque battuto il primo cittadino di Olginate Marco Passoni, che rappresentava il centro sinistra. 43.829 i voti a favore della nuova presidente, 42.210 quelli per Passoni (47,89%), 2092 le schede bianche.

Per l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale hanno votato 853 elettori, pari all’82,90% degli aventi diritto al voto (1.029). Affluenza molto elevata, circa il 13% in più rispetto all’ultima tornata elettorale.

In corso adesso lo spoglio dei voti per i 12 consiglieri, da scegliere nelle tre liste in corsa (accanto alle due che candidavano un presidente ci sono anche i “Civici” di Antonio Rusconi). Tra un paio d’ore circa i risultati, sempre su Lecco News.

RedPol