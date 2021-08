PIANI DEI RESINELLI – Soccorsi in azione tra le guglie della Grignetta, nel territorio comunale di Mandello del Lario, dove nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente in zona impervia.

In corso le operazioni di recupero, che stanno impegnando l’elicottero del soccorso decollato da Como.

A trovarsi in difficoltà è una ragazza di 26 anni, il cui intervento è stato categorizzato con il codice giallo (non in potenziale pericolo di vita).

