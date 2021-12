Il decreto di Augusto che si estende a “tutta la terra” ci richiama la “Pax augustea”, Luca ci aiuta sottilmente a riflettere con l’allusione universale, alla pace vera (già la prima lettura inneggia al Principe di pace) che non è quella politica (imposta dalla forza) ma quella umile e profonda (col Signore) che nasce a Betlemme.

Giuseppe sale a Betlemme, il moto non è solo fisico, che è “la città di Davide”, il luogo regale, pure la discendenza – giuridica in Giuseppe – era vaticinata in segno messianico dai profeti: è lì che ha da nascere il Verbo di Dio inviato nel mondo, servo e consacrato del Signore.

Maria, compiutisi, proprio nella città regale, i giorni del parto “diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia”. Molto si è letto in questa enunciazione. Innanzitutto la madre che agisce da sola, da qui si è argomentato il parto indolore, ossia verginale. In quell’avvolgere poi si è letta profezia verso la morte:

ancora sarà avvolto da Giuseppe d’Arimatea nel lenzuolo funebre; del resto l’arte orientale, ed anche la nostra sino a Giotto, ha interpretato il presepio, la mangiatoia, come sepolcro: già alla nascita il mistero per la morte.

L’annuncio angelico si rivolge ai pastori con tutte le caratteristiche del messaggio divino, infatti produce timore da cui l’angelo rassicura perché è di grande gioia: “oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore”, anche un segno è dato loro “troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”.

E subito l’angelo è accompagnato da moltitudine che lodava Dio e diceva: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli / e sulla terra pace agli uomini che egli ama”. L’evento che è sotto i loro occhi nell’umiltà, addirittura nella provvisorietà assoluta del luogo dove la mangiatoia è culla (pur se anche qui è stata letta allusione al darsi in cibo del Signore Gesù), pur c’è gloria “nel più alto dei cieli”.

Ai pastori, e da loro a tutti gli uomini, è annunciata pace, proprio in quella nascita, perché sono amati dal Signore a cominciare dagli umili, forsanche loro non apprezzati, secondo giudizio umano; anch’essi forse però allusivi a dignità di pastore; non tanto l’antica dei “pastori di popoli” attribuita ai capi nel mondo classico, quanto a quella amorosa dello stesso Signore Gesù che nasce e vorrà condurre le pecore che conosce ed anche tante altre non dal suo recinto: “tutte ascolteranno la sua voce e diverranno un solo gregge, un solo pastore”. Tutte saranno unite dal supremo suo sacrificio che donerà salvezza: la pace che il grande Augusto solo riusciva ad imporre esteriore.

All’angelo piccolino di Natale

Angioletto piccolino,

Vestito di bianco e d’alucce,

Volteggi in ampie volute,

Di gioia, d’amore e di canto,

Nel cielo, d’algore e di stelle.

Tu canti: “La gloria nei cieli e poi

Anche pace qui giù, sulla terra,

A noi tutti, amati dal Cielo”.

Tu miri quel Bimbo

Ch’è nato, là sulla paglia posato,

Avvolto dal tenero sguardo

Che dolce d’affetto e mitezza

Gli volge la Madre.

È lui Emmanuele – lo disse Isaia –

Ben porta suo segno sovrano,

Consigliere ammirabile,

Dio potente, Padre per sempre

E pacifico principe ha nome;

Invece s’è fatto piccino

Com’uno di noi.

Ah, pochi si sanno avvedere,

Son sol poveretti, pastori negletti,

È solo la povera gente

Sodale ai giovin d’altrove venuti,

Giuseppe e Maria hanno nome.

Lei, Madre or senza dolore,

Perché lo serbi alla croce.

Sorride di gloria soffusa,

Dal viso traspare candore

Che Madre l’ha fatta di Dio

Ed ora è pur mia:

Ha dato alla luce quel Bimbo,

Il Messia atteso cotanto.

Ci porti la pace,

Il dono di Dio davvero.

Angiolino di pace pur tu,

Aggiungi a tua voce di canto

La mia preghiera quaggiù,

Al Bimbo ch’è nato

A fare di noi della terra

Partecipi fin anco del Cielo.

Don Giovanni Milani