RESEGONE – Il nucleo SAF dei Vigili del fuoco di Lecco, in collaborazione con l’elicottero Drago decollato da Malpensa, è intervenuto al Passo del Giuff per il recupero di una donna rimasta bloccata in una zona impervia, la donna in buone condizioni è stata elitrasportata in una zona sicura e ha raggiunto con il personale di terra la propria vettura.