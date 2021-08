PIANI DEI RESINELLI – È scattato alle 10:20 questa mattina l’allarme per un soccorso animale ai Piani dei Resinelli. Il cane, scomparso da qualche giorno, è stato ritrovato dal padrone in zona impervia. Una volta raggiunto, il proprietario ha chiamato i soccorsi per ricevere assistenza per il recupero.

Sul posto sono giunte una squadra SAF dei Vigili del Fuoco da terra e l’elisoccorso decollato da Varese. I cane è stato verricellato a bordo, le operazioni terminavano alle 12:30 circa.

Immagini fornite dai Vigili del Fuoco.