PIANI RESINELLI – Questa mattina sull’ultimo tornante prima di arrivare ai Piani Resinelli è caduta una scarica di sassi, proprio in mezzo alla carreggiata. Per fortuna non ci sono stati incidenti ma la vera domanda è: qualcuno, a questo punto, verrà a pulire e sgomberare la strada?

Sì, perché da giovedì è tornata la neve ma nessuno si è preso la briga di mettere in sicurezza la viabilità, spargere sale e tutte quelle miracolose accortezze che in una località di montagna dovrebbero essere di normale amministrazione – ma non ai Piani Resinelli, specie dal decimo tornante in su.

