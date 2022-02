LECCO – Chiude dalle 22 di oggi, martedì 1° febbraio, alle 5 di domani mattina la SS36 Rac, la cosiddetta ‘nuova Lecco-Ballabio’ in entrambe le direzioni per controlli e manutenzioni a seguito dell’incendio di domenica sera nella galleria Valsassina. Il rogo alle 23, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici Anas mentre fortunatamente non ci sono state conseguenze per il conducente.