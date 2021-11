LECCO – Attraversiamo la città per trovare il soggetto di questa puntata della rubrica Lecco Ieri & Oggi: la strada che sale in Valsassina attraversando Laorca, quella che i lecchesi ricordano con terrore come la “vecchia Lecco-Ballabio” diventa protagonista nell’odierno episodio.

La strada già a inizio Novecento (la nostra cartolina è datata 1910), era il più diretto accesso per Ballabio e la Valsassina per i viaggiatori che venivano da Lecco. L’immagine mostra un carretto che procede verso Lecco ed un passante, ma nella seconda metà del secolo scorso la situazione è drasticamente peggiorata, diventando addirittura drammatica, quando quella stessa strada, già stretta per i carretti, fu invasa da bilici e da autotreni che trasportavano merci e articoli di consumo. Il lento incedere che caratterizzava i lunghi rientri la domenica pomeriggio è stato risolto, almeno per questo versante solo pochi anni or sono con l’apertura della direttrice valsassinese della SS36. A chi in quegli anni non è mai successo di trovare un camion fermo o un pullman e un camion incastrati, o un blocco qualunque del traffico che faceva passare ore di snervante colonna?

Comunque guardando le due immagini notiamo che il panorama è identico in entrambe le cartoline e che le uniche piccole modifiche sono state il manto stradale e ovviamente i mezzi di trasporto che percorrono la strada: carri e carrozze ieri, macchine e autobus oggi.

A. G.