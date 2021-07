VIADANA (MN) – Cinque nuovi giocatori nel roster del prestigioso Rugby Viadana 1970, società che milita nel campionato “Peroni TOP10“, il vertice dei tornei italiani di rugby a 15 maschile.

Tra di loro anche il ballabiese Samuele Locatelli, vent’anni tra pochi giorni, proveniente dal Lecco [nella foto qui accanto e sotto, secondo da destra].

Un salto di categoria importante per il classe 2001 alto 187 cm per un peso di 102 kg. Il commento di Samuele Locatelli: “Sono molto contento e onorato di poter fare parte di una grande squadra come …

