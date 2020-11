LECCO – Come previsto dal Dpcm del 3 novembre, le disposizioni ex art. 3 dello stesso Decreto “si applicheranno a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GU delle ordinanze del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate”.

Lo comunica la Prefettura di Lecco che precisa come “Nelle more, a far data da domani 5 novembre, trovano applicazione sull’intero territorio nazionale le misure previste dagli altri articoli del cennato Dpcm”.

Misure in aree rosse e arancioni operative dunque da venerdì e non già da domani come si poteva intendere.