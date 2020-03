LECCO – Verso le 17 un mezzo pesante è andato a sbattere contro il guardrail e la parete della galleria “Poggi” lungo la ‘nuova Lecco-Ballabio’, in discesa, causando il restringimenti della carreggiata all’altezza dello svincolo di Versasio e lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto i sanitari per assistere in codice giallo il camionista, un 35enne che ha riportato un trauma cranico, ed i vigili del fuoco con una autopompa per le operazioni di sicurezza.

Si tratta del secondo incidente in poche ore sulla strada veloce tra Lecco e la Valsassina. Alle 14 era infatti stato necessario chiudere in discesa la SS36 DIR per un altro sinistro, dalle conseguenze lievi.