FRISCO (COLORADO – USA) – Netto successo di Federica Brignone nel secondo gigante femminile valevole per il circuito Nor-Am che si è disputato sulla pista di Copper, in Colorado, dove la squadra italiana sta preparando le gare delle prossime settimane in Nordamerica valevoli per la Coppa del mondo.

La campionessa valdostana, che ha comandato anche la seconda manche dopo essersi imposta nella prima, ha fissato il cronometro sul 2’19″99, rifilando 2″70 alla seconda classificata la svedese Estelle Alphand.

La 25enne ballabiese Roberta Melesi, si è assestata in terza posizione, lo stesso risultato ottenuto nella gara disputata il giorno precedente.