MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) – Appuntamento by night per la Coppa del Mondo di sci alpino, mercoledì a Madonna di Campiglio con lo Slalom Speciale. In gara anche il portacolori dello Sci Club Lecco Tommaso Sala che dopo una prima manche eccellente non perde concentrazione né determinazione sfoderando un’altra manche da applausi che gli permette di chiudere al 12° posto con il tempo di 1’36”14.

Se Tommy non ha disatteso le aspettative, non è stato così per Clement Noel. Il francese dopo aver dominato la prima manche, nella seconda butta alle ortiche una gara ormai vinta: ad un passo dal traguardo scivola e salta l’ultima porta senza concludere. Così, sul gradino più alto del posto finisce un incredulo Sebastian Foss-Solevaag (1’34”59), preceduto dal francese Pinturault con 10 centesimi di ritardo e lo svedese Jakobsen con 11 centesimi di distacco.

Non brilla invece Roberta Melesi nel doppio appuntamento femminile di Coppa del Mondo sulle nevi francesi di Courchevel. Tra martedì e mercoledì due gare di Slalom Gigante. Non bene la lecchese nella prima gara: partita con il pettorale 43 Melesi non è riuscita a classificarsi per accedere alla seconda manche. Non è andata meglio nella successiva, dove Melesi non è riuscita a staccare il pass per la seconda manche arrivando al traguardo della prima con un ritardo di oltre 4 secondi.

La gara di martedì è stata vinta dalla statunitense Mikaela Shiffrin (2’15”35), alle sue spalle con 86 centesimi di ritardo la svedese Sara Hector e con un secondo e 8 centesimi la svizzera Michelle Gisin. La vittoria mercoledì è andata alla svedese Sara Hector (2’13”03) seguita al secondo posto dalla statunitense Mikaela Shiffrin con 35 centesimi di ritardo e al terzo posto l’azzurra Marta Bassino con 60 centesimi di ritardo sulla vincitrice.