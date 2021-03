SANTA CATERINA VALFURVA (SO) – La ballabiese Roberta Melesi si è classificata terza a parità di tempo con Nadia De Lago ai Campionati italiani assoluti di sci alpino a Santa Caterina, conquistando la medaglia di bronzo. Per la cronaca il titolo italiano se l’è aggiudicato Francesca Marsaglia per appena 7 centesimi sulla valtellinese Elena Curtoni.

Melesi e De Lago sono giunte al traguardo con 39 centesimi di ritardo sulla vincitrice. Per la sciatrice ballabiese anche un quinto posto nella Combinata, a sua volta dominata da Marsaglia.

RedSpo