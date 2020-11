PIANI DEI RESINELLI – Quando per la prima volta la Regione Lombardia è stata proclamata zona rossa, la reazione collettiva è stata piuttosto scomposta: tutti ricordiamo le immagini dei treni presi d’assalto e le improbabili fughe per raggiungere destinazioni percepite più sicure. La migrazione massiccia verso le seconde case ha costretto il Governo a imporre sanzioni severe per contrastare il fenomeno: ai Piani dei Resinelli sono stati svolti controlli a tappeto per “stanare” i contravventori, causando non pochi problemi agli abitanti locali.

