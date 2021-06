PIANI DEI RESINELLI – Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione giunta via mail alla redazione di BN:

Salve, oggi (sabato 5 giugno, ndr) siamo stati sulla nuova passerella panoramica al parco Valentino.

Possibile che nessuno si sia accorto della pericolosità della ” ringhiera ” o parapetto in quel punto – segnati in rosso sulla foto – , basta che un bambino sfugga ai genitori per infilarsi sotto o …

