GRIGNA MERIDIONALE – Allertamento oggi verso le 13:30 per la XIX Delegazione Lariana. I tecnici della Stazione di Lecco sono intervenuti per una slavina scesa all’inizio del sentiero Cermenati, in Grignetta. Sul posto anche i Saf dei Vigili del fuoco e i Forestali dei Carabinieri.

Durante la prima perlustrazione è stato ritrovato un caschetto e quindi si è valutato di approfondire la ricerca con i dispositivi Artva e Recco, con esito negativo. È intervenuta anche l’unità cinofila da ricerca in valanga (UCV), sempre della Stazione Cnsas di Lecco.

Durante le operazioni, il proprietario del casco ha saputo delle ricerche in corso e ha chiamato per avvisare e per dare una descrizione precisa dell’oggetto, che aveva perso durante un’escursione. Per precauzione, l’area è stata comunque bonificata per intero con l’unità cinofila e il sondaggio, sempre con esito negativo.

Alle 18, non essendo emersa la presenza di persone coinvolte, le ricerche si sono concluse.