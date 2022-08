LECCO – Alla fine la stagione dei funghi è scattata. E come si può vedere dalle foto in questa pagina, i porcini e loro “fratelli” non mancano.

Ma com’è, e soprattutto che prospettive anticipa questo inizio di raccolta nei boschi del Lecchese? Lo abbiamo chiesto a un esperto cercatore di funghi, l’amico dei nostri giornali Lorenzo.

Anche se è presto, te la senti di individuare una caratterizzazione della stagione? Tempi, dimensione degli esemplari eccetera…

“Sia per la tempistica sia per le misure mi sembra tutto nella …

AMPIO ARTICOLO E SCHEDA SULLA SICUREZZA IN QUESTA PAGINA: