BALLABIO – Mezzo pesante in panne, verso le 10 di questa mattina, lungo la ‘nuova Lecco-Ballabio’ SS36 Dir. Il veicolo si trova nella corsia in salita, in direzione Valsassina, ed è fermo immediatamente dopo la galleria “Fulminata”.

Ne dà comunicazione il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola invitando gli automobilisti a usare prudenza, soprattutto finché non saranno intervenuti gli operatori Anas e gli addetti alla rimozione del camion.

AGGIORNAMENTO ORE 11 – Si procede con il senso unico alternato, sul posto tecnici Anas e Carabinieri.