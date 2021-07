BALLABIO – Grande attesa in paese per un evento al suo esordio assoluto, che si annuncia interessante e pure “gettonato” da fuori Ballabio: molti in effetti i ‘patiti’ del genere (il cibo di strada da tutto il mondo, una attrattiva che mette insieme gastronomia spesso innovativa con località turistiche e belle da scoprire, fresche d’estate proprio come Ballabio). A suo tempo ci fu un primo tentativo – sfortunato – ad opera della Pro Loco; questa volta l’organizzazione è curata dal Comune e da Promozioni Confesercenti, ormai “esperta” di questo tipo di avvenimenti gustosi.

Ecco allora che l’estate 2021 ci vedrà al debutto in qualità di paese ospitante del “Ballabio Street Food“, per ben 3 giorni: l’appuntamento gastronomico con la presenza di diversi truck da svariati paesi d’Europa, è in programma sabato 31 luglio, domenica 1 e lunedì 2 agosto. Sede della manifestazione, l’ampia piazza Hillion, antistante la sede del municipio, dalle 10 alle 24.

Per i mangioni, ballabiesi e in generale, tre giorni imperdibili.