BALLABIO – Salone gremito per la presentazione ufficiale di Tranquillo Doniselli, candidato sindaco della lista civica “Ballabio Futura”. Presenti al centro polifunzionale “Due mani” anche Manuel Tropenscovino, Luca Goretti, Manuela Deon e Luca Volpe, minoranza nei due anni di amministrazione Bussola.

Geologo in pensione, ex dirigente Eni e un bagaglio di esperienze a disposizione di Ballabio, così Tranquillo Doniselli si presenta agli elettori. Un personaggio nuovo nella politica ballabiese ma non nel paese: il candidato sindaco trascorre qui infanzia e giovinezza, il lavoro lo porta poi a girare per il mondo senza però mai dimenticare le proprie radici…