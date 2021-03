BALLABIO – I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco stanno intervenendo per lo spegnimento dell‘incendio del tetto di un’abitazione in via Provinciale proprio all’inizio del centro abitato di Ballabio.

Nelle operazioni sono impegnate tre squadre dei pompieri.

L’intervento è in corso (ore 19:30), aggiornamenti costanti su Ballabio News.

RedCro