LECCO – Piani dei Resinelli, Corno Rat e Grignetta, tre interventi dell’eliambulanza e del soccorso alpino nelle prime ore del pomeriggio di questo 2 giugno. Alle 12.40 l’elicottero comasco è decollato direzione Resinelli, insieme ai tecnici del Cnsas per recuperare un escursionista in difficoltà sulla strada verso il rifugio Rosalba, in Grignetta. Condizioni non gravi per l’uomo, portato all’ospedale di Lecco in codice verde.

Esattamente un’ora dopo nuovo intervento di soccorso, questa volta al Corno Rat, in territorio di Valmadrera, per una sportiva di 32 anni caduta su terreno impervio. La paziente è stata verricellata e trasferita all’ospedale di Erba, sempre un codice verde.

Terzo volo, in codice rosso, alla Cresta Cermenati, nuovamente in Grignetta. Ad aver bisogno di cure un alpinista di 53 anni, recuperato con un trauma cranico dall’eliambulanza di stanza a Bresso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Monza.