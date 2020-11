LECCO – Aveva comprato via Facebook un cellulare, pagandolo con PostePay ma non ricevendolo. Una signora di Ballabio ha così denunciato la truffatrice che oggi è stata condannata dal giudice del tribunale di Lecco Martina Beggio (PM Mattia Mascaro). La pena per la mancata vendita via pubblicità ‘social’ da parte dell’imputata S. S., trentenne di Varese, è di un anno e due mesi.

