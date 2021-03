MORTERONE – Spesso lo diamo per scontato, ma il fascino del comune più piccolo d’Italia non può e non deve essere trascurato. Il più delle volte, sono le persone che non lo “vivono quotidianamente” ad esaltare le qualità di Morterone, mettendone in evidenza le particolarità che lo caratterizzano e lo rendono unico.

Ecco dunque che reporterpercaso, pagina youtube specializzata nel riprendere lo splendore del Bel Paese, ha pubblicato un breve documentario sul comune italiano meno popoloso.

“Questa sera vi portiamo in una location davvero particolare dove il tempo sembra essersi fermato – spiegano gli youtuber -. Ci siamo recati nel Comune di Morterone che si trova in Valsassina, ai piedi del Monte Resegone. Con i suoi 30 abitanti è il Comune più piccolo d’Italia per densità abitativa. Siamo rimasti piacevolmente colpiti da questa piccola realtà dove regnano natura e pace, un’oasi rigenerante ed incontaminata a due passi dal caos delle città”.