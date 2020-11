BALLABIO – C’è anche un ballabiese – Simone Beretta, 20 anni – tra i fondatori di Talpius, una piattaforma innovativa pensata per le scuole.

Il progetto è ora candidato al Premio Innovazione organizzata da Anitec-Assinform, l’Associazione per l’Information and Communication Technology di Confindustria in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con la partecipazione di imprese, enti e associazioni culturali.

“Assieme al mio socio Gabriele – spiega Simone – ho ideato questo progetto che vuole proporre un approccio innovativo all’ambiente scolastico. La nostra piattaforma permette la creazione di una grande community composta da scuole e studenti. Ogni scuola ha uno spazio dedicato e ricco di servizi utili: uno per la pubblicazione di articoli, un servizio per gestire il mercatino dei libri usati ed uno per inserire gli annunci di lavoro che vengono ricevuti dalla scuola”.

Lanciata lo scorso 30 gennaio e rivolta alle scuole secondarie di secondo grado di Italia, l’iniziativa di Anitec-Assinform premia le scuole che, attraverso la collaborazione di docenti e allievi con aziende leader del settore ICT, hanno saputo ideare progetti innovativi in ambito digitale.

Per i quattro progetti vincitori è previsto un contributo di 2.500 euro ciascuno e una visita guidata al Polo scientifico di Trieste (Area Science Park) o al Polo scientifico di Genova, nella primavera 2021. Il premio verrà consegnato il 18 novembre in occasione della conferenza stampa Anitec-Assinform sul mercato digitale 2020-22.

Tutti i progetti sono visionabili sul sito https://www.anitec-assinform.it.