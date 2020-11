LECCO – Incidente sulla vecchia Lecco-Ballabio verso le 8 della mattina. Protagonista una donna di 56 anni, uscita di strada su corso Monte Ortigara. Sul posto la Croce Rossa in codice giallo per assistere e accompagnare in pronto soccorso la paziente.

Inevitabili i disagi alla viabilità per l’arteria che attraversa i rioni alti della città con auto in coda per parecchi minuti per concedere ai soccorsi di intervenire e dare il tempo d rimuovere il veicolo incidentato.