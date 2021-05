LECCO-BALLABIO (SS36 RACC) – Il nostro lettore è scioccato, anche se sono trascorse diverse ore dall’episodio che ha documentato in video.

La dashcam montata sulla sua auto ha documentato infatti una clamorosa inversione a U in piena Lecco-Ballabio, a opera di un grosso Tir e oltretutto in un punto particolarmente pericoloso, specie per chi come l’automobilista in questione scende verso il capoluogo, uscendo dalla galleria.

“È impressionante, sembra di andare molto veloci ma ero sotto i 70 …

