BALLABIO – Anche (se non soprattutto) quando sono scritte, magari in quella piazza virtuale che è Facebook, tipicamente non filtrata professionalmente come invece fanno i giornali veri. Succede allora che la discussione, a tratti tesa ma apparentemente abbastanza civile, suscitata da un ‘post’ dell’ex amministratore comunale Giacomino Colombo abbia scatenato la reazione dell’interessata, la comandante dei vigili di Ballabio Emma Fiocca – anzi “la dottoressa Fiocca” come puntigliosamente la definisce in ogni occasione la dottoressa-sindaca Alessandra Consonni.

“… Le affermazioni riportate in questi post di natura gratuitamente denigratoria sono al vaglio di un Legale, il quale se giusti presupposti procederà nelle sedi legali opportune…“.

Così, direttamente a commento di quella discussione social.