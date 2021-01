LECCO – La VPO Caterina Scarselli, in veste di Pubblico Ministero, ha chiesto la condanna a tre 3 anni di carcere per un 56enne di Lecco residente nel territorio valsassinese, a processo in tribunale per lesioni e maltrattamenti nei confronti della ex compagna e dei figli di quest’ultima.

Gli episodi al centro della vicenda risalgono ai primi mesi del 2018; sono stati illustrati in aula prima della …

