BALLABIO – Solo un miracolo è riuscito a salvare la vita a 4 persone e a un intero quartiere di Ballabio. Questo pomeriggio a seguito di un guasto sulla linea elettrica, un piccolo blackout che è stato velocemente riparato.

Poi il rituale giro delle cabine per il controllo, ma giunti a quella di via Fiume per i quattro operatori dell’Enel c’è stato un soprassalto. Aperto il buco, sono stati investiti da un fortissimo odore di metano.

Prontamente avvisati tutti del pericolo, sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco: alle 16:30 …

