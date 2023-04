BALLABIO – La notizia è una vera e propria bomba, nel microcosmo delle elezioni ballabiesi del 14 e 15 maggio. Perché la partecipazione o meno al voto dell’ex sindaco di lungo corso Luigi Pontiggia condiziona certamente l’andamento della consultazione amministrative e forse anche l’esito di queste. E la suddetta presenza, la famosa lista che Pontiggia sembrava in procinto di mettere in piedi, non ci sarà.

“Mancano forse le motivazioni, tanti mi han detto di andare avanti, se fai la lista ti votiamo eccetera” spiega a BN l’interessato. Che era arrivato a 9 candidati …

