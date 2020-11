BARZIO – Colpi riusciti alla grande nel paese dell’altopiano valsassinese, dove i soliti ignoti hanno colpito più volte.

La prima segnalazione è arrivata da un caseggiato – adiacente alla residenza del sindaco – riuscendo a svuotare letteralmente tre abitazioni.

Un altro furto è avvenuto non molto distante, in una villa in vendita dove per lungo tempo ha risieduto una famiglia di villeggianti.

In tutti i casi si è trattato di seconde case, residenze dunque attualmente disabitate e impossibili da raggiugere per i proprietari a causa del lockdown.

Da tempo la località turistica non era oggetto di “imprese” del genere e le modalità in cui i malintenzionati avrebbero agito lascerebbero pensare a dei professionisti.