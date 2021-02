BARZIO – Posto di controllo alla rotatoria di accesso al paese e nessun servizio bus navetta: così Barzio si prepara alla riapertura degli impianti sciistici ai Piani di Bobbio prevista per lunedì.

“Lunedì riaprono gli impianti ai Piani di Bobbio però non si tratta di un ‘liberi tutti’, anzi, le regole da rispettare per garantire la sicurezza propria e altrui sono numerose” spiega il sindaco di Barzio Giovanni Arrigoni Battaia rendendo note alcune direttive per gestire meglio l’afflusso di sciatori in paese.