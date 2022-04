BARZIO – Il 19 aprile di dieci anni fa moriva a Roma don Giacomo Tantardini. Nato a Barzio nel 1946, col sacerdozio elesse la Capitale a sua casa e nell’ambiente vaticano si distinse per un personale anticonformismo che lo portò a testimoniare la vita cristiana in ambienti dove questa era apparentemente estranea come Università, mondo del lavoro e dei media…