BARZIO – Acque marroni lungo il torrente Bobbia, il più importante corso d’acqua di Barzio. La vicenda sta facendo clamore a Barzio perché nessuno in paese ha memoria di episodi precedenti: interrogati alcuni anziani hanno affermato che “in 75 anni non ho mai visto la cascata di Praterino di questo colore“.

Le acque del Bobbia si convogliano in aree carsiche agli omonimi Piani e …

> AMPIO SERVIZIO SU VALSASSINANEWS