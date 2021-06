PASTURO – Conclusa questo venerdì la seconda settimana dell’edizione 2021 del Day Camp Valsassina organizzato in collaborazione tra l’Asd Sport Valsassina e la Starlight Valmadrera. La manifestazione ha coinvolto una trentina di ragazzi e ragazze nelle due settimane di camp ed è stata condotta da Gea Formigaro e Roberto di Venere, istruttori nazionali Fip che hanno portato in Valsassina la loro esperienza in attività del genere.