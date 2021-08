BARZIO – La nuova strada per la funivia di Bobbio e i mega parcheggi in località Campiano sono solo l’inizio, l’ambizioso progetto della giunta Arrigoni Battaia guarda infatti ben più in alto ed è già stata votata l’intenzione di far nascere e unire il polo sciistico Bobbio-Valtorta-Artavaggio.

Nei piani della “fase 2” la sottoscrizione di tutte le amministrazioni dell’Altopiano, di Valtorta e degli enti superiori. Tutti dunque informati e d’accordo. Solo la cittadinanza era – ed è tuttora, se non fosse per le rivelazioni di Valsassinanews – tenuta all’oscuro.