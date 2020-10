BARZIO – Con la stagione invernale ormai alle porte, ecco la prima neve che “imbianca” i Piani di Bobbio. Il brusco abbassamento delle temperature delle ultime settimane e le precipitazioni odierne hanno infatti portato i primi fiocchi, che scendono ininterrottamente dalle 8:30 di questa mattina.

In mezzo alla bufera della strada agro-silvo-pastorale, finalmente una buona notizia, che non può non far sorridere rifugisti, appassionati e turisti, con gli occhi all’insù in attesa di calcare il manto bianco valsassinese.

Nelle immagini, la situazione attuale ripresa dalle webcam, con qualche punto di riferimento del complesso sciistico.