BORMIO (SO) – Grado di pericolo valanghe moderato sulle montagne lombarde. Lo certifica il bollettino del centro nivometeorologico di Arpa Lombardia diffuso dalla sede di Bormio che indica nella neve ventata il principale problema alla sicurezza degli escursionisti e così descrive la situazione di questi giorni: di cielo sereno al mattino, poi nuvoloso con rovesci nevosi, temperature fredde e venti molto forti da nord.

Zone: Adamello, Orobie Centrali, Orobie Occidentali, Prealpi Occidentali, Prealpi Bergamasche, Prealpi Bresciane

GRADO DI PERICOLO: 2 MODERATO. In quota presenza di nuovi lastroni di media coesione, poggianti su preesistenti strati deboli superficiali, soprattutto sui versanti a Nord, o su croste. Oltre il limite del bosco, sui pendii non ancora scaricati, sarà possibile provocare distacchi di medie dimensioni, principalmente con forte sovraccarico. L’attività valanghiva spontanea, poco probbabile, sarà riconducibile a isolati scaricamenti o distacchi di locali nuovi lastroni per sovraccarico da vento.

Zone: Retiche Occidentali, Retiche Centrali, Retiche Orientali

GRADO DI PERICOLO: in aumento a 3 MARCATO. In quota presenza di nuovi lastroni di media coesione, poggianti su preesistenti strati deboli superficiali, soprattutto sui versanti a Nord, o su croste. Oltre il limite del bosco, in presenza di nuovi lastroni, sarà possibile provocare distacchi di medie dimensioni, localmente anche grandi, già con debole sovraccarico. L’attività valanghiva spontanea sarà riconducibile a isolati scaricamenti o distacchi di locali nuovi lastroni per sovraccarico da vento.