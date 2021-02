BORMIO (SO) – Pericolo valanghe passato da ‘Marcato’ a ‘Moderato’ nelle ultime ore sull’arco alpino e prealpino, così come informa il centro nivometeorologico di Arpa Lombardia dalla sede di Bormio.

Poco nuvoloso con maggiore copertura a nord, temperature in aumento. Pericolo valanghe 2 ‘Moderato’ su tutti i settori, in aumento sulle Prealpi. Problemi principali: stradi deboli inglobati e valanghe di slittamento alle fasce altimetriche minori.

Zone: Retiche Occidentali, Retiche Centrali, Retiche Orientali, Adamello, Orobie Centrali

GRADO DI PERICOLO: 2 MODERATO. Su alcuni pendii ripidi, oltre il limite del bosco, in presenza di recenti lastroni da vento è possibile provocare distacchi di piccole e medie dimensioni localmente anche con debole sovraccarico; con forte sovraccarico è possibile interessare strati interni più in profondità che possono dar luogo a valanghe anche di grandi dimensioni. L’attività valanghiva spontanea è riconducibile a scaricamenti e valanghe prevalentemente sui versanti meridionali di neve a debole coesione, anche di fondo di neve bagnata. A quote medio-basse il graduale rialzo termico favorisce la ripresa dei movimenti basali del manto nevoso (bocche di balena), e possono verificarsi distacchi di fondo generalmente di piccole e medie dimensioni.

Zone: Orobie Occidentali, Prealpi Occidentali, Prealpi Bergamasche, Prealpi Bresciane

GRADO DI PERICOLO: 2 MODERATO IN AUMENTO. Su alcuni pendii ripidi in quota, il distacco di lastroni presenti nelle zone sottovento, è possibile generalmente solo con forte sovraccarico. A quote medio-basse il rialzo termico favorisce la ripresa dei movimenti basali del manto nevoso (bocche di balena) a tutte le esposizioni, e possono verificarsi distacchi di fondo di medie dimensioni, localmente anche grandi.