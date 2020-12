BORMIO (SO) – Pericolo valanghe marcato sulle Alpi in questi giorni, moderato sull’arco prealpino. Lo riferisce il bollettino valanghe emesso dal Centro Nivometeorologico di Arpa Lombardia nella sede di Bormio.

Domenica cielo generalmente sereno con alcune nubi sulle creste retiche, ove sarà possibile del nevischio. In quota ancora vento da moderato a forte da Nord. Manto nevoso in progressivo assestamento ma con spessori molto significativi oltre i 2000 metri. Permane irregolarmente distribuito in quota, con possibilità di nuovi lastroni sulle creste retiche, e in generale consolidato alle fasce altimetriche inferiori.