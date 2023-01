BORMIO (SO) – Sci Club Lecco presente ai Campionati Scozzesi di sci alpino che si stanno svolgendo a Bormio. Dopo una prima giornata di Slalom Speciale senza particolari sussulti, oggi, nel secondo appuntamento fra i pali stretti un ottimo Andrea Bertoldini ha messo il piede sul podio, guadagnando il secondo posto.

Nella gara odierna, Bertoldini ha disputato due ottime manche, che gli hanno permesso di chiudere in seconda posizione con il tempo di 1’23”55, meglio di lui solo Stefano Pizzato che ha tagliato il traguardo in 1’23”44. Al 3° posto un altro italiano, Edoardo Saracco a 20 centesimi di ritardo su Pizzato.

Nella gara di ieri, venerdì, in pista anche Luca Bianchi e Francesco Peccati autori di due buone prestazioni, il primo al traguardo in 10^ posizione e il secondo in 14^ posizione. Giornata no invece per Andrea Bertoldini, Mattia Zanni e Nico Picech fuori nella prima manche. La gara è stata vinta da Leonardo Davide Seppi.

Tra le donne, nella gara di oggi, vinta dalla spagnola Arrieta Rodriguez Elosegui, nessun atlela lecchese al cancelletto di partenza. Nello Slalom di ieri invece ottima prestazione per Eleonora Pizzi che ha chiuso in 6^ posizione. Nulla da fare invece per Linda Amidei fuori nella seconda manche. La gara è stata vinta da Emilia Mondinelli.