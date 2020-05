BOSISIO PARINI – Lutto nel mondo del volontariato per la morte di Nunzio Antonio Ferrigno, ex presidente della Croce Verde di Bosisio e consigliere nonché presidente nazionale Anpas, l’associazione del soccorso sanitario che in provincia annovera anche i Volontari del soccorso di Calolziocorte, il Soccorso Bellanese e il Soccorso Centro Valsassina.

65 anni, Ferrigno ha contratto il Coronavirus a fine febbraio, passando anche un periodo in terapia intensiva, ma non è riuscito a sconfiggere il virus.

“Ciao Antonio, compagno di mille avventure, grande amico e volontario vero – il saluto della associazione di Bosisio -. Innamorato della Croce Verde e di Anpas come e più di una seconda famiglia. Abbiamo condiviso tanti momenti di gioia, di divertimento e di impegno per ideali in cui credevi fortemente e che hai trasmesso a tutti coloro che negli anni sono entrati nella nostra associazione. In queste settimane hai lottato come un leone perché volevi con tutte le tue forze tornare dalla tua Barbara e indossare ancora una volta la nostra divisa. Ma la brutta bestia non era della stessa idea. Ti vogliamo bene“.