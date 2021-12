LECCO – Tempo di verdetti per le squadre di calcio lecchesi impegnate nei campionati dilettanti. I tornei infatti sono giunti alla pausa invernale e le danze riprenderanno con il girone di ritorno al termine delle feste natalizie, domenica 9 gennaio.

Lecchesi decisamente meglio di comaschi e sondriesi nel campionato di prima categoria, finora dominato dalla coppia Calolziocorte – Costamasnaga. I primi non hanno ancora perso un match e guardano tutti dall’alto al basso con 33 punti (11 vittorie e due pareggi). Non è da meno il “Costa”, che segue i rivali senza freni a soli due punti di distanza. Più staccate le inseguitrici, Rovagnate e Galbiate in primis rispettivamente a 23 e 22 punti. Tra zona retrocessione e playout, in mezzo alle valtellinesi ecco i valsassinesi del Cortenova, penultimi a 11 punti insieme a Olympic Morbegno e Albosaggia Ponchiera. Classifica marcatori dominata da Christian Talon del Costamasnaga, a quota 15 reti.

Campionato equilibratissimo quello di seconda categoria, dove le prime cinque squadre sono raccolte in altrettanti punti. Attualmente in testa il Valmadrera, con 30 punti, frutto di 9 vittorie e 3 pareggi in 13 gare. Impressionante l’attacco della squadra in maglia arancio, che con 44 reti trionfa incontrastato in questa speciale classifica. Alle sue spalle, appaiati a 27 punti Civate e Foppenico, seguiti da Vercurago (26) e Mandello (25). Notte fonda per GSO San Giorgio e Lecco Alta, che rincorrono tutti con solamente 5 punti in cascina. 14 reti per Tamba Charles, attaccante valmadrerese che ha esultato più di tutti da inizio stagione.

In terza categoria fa la voce grossa l’Aurosa San Francesco, che con 28 punti in 11 partite domina la classifica. Alle sue spalle, a quota 24, l’OSGB Merate, mentre il terzo gradino del podio va al Pagnano. Zona playoff che si completa con l’FCD Merate e il Calcio Ello. Sesti i lecchesi della Rovinata, mentre chiudono il gruppo Monticello e Sirtorese a soli 5 punti. Capocannoniere attuale Anyaegbu Valentine, punta di diamante della squadra di viale Turati, in grado di mettere a segno già 15 centri.

