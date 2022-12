LECCO – I Primi Calci 2014 erano impegnati nel raggruppamento con Manara e Valmadrera. L’Aurora San Francesco ha vinto due tempi e persi gli altri due. A prescindere dal risultato, i biancorossi hanno messo in campo una prestazione lodevole, in special modo nel primo incontro con il Manara, che, come sempre, si distingue per la qualità dei suoi gruppi di atleti.

Merito è stato anche dell’Aurora aver costruito molte occasioni da gol col rammarico di averne sprecate parecchie. “La caratteristica che mi ha fatto più piacere – ha commentato mister Napolitano – è stato constatare che i bambini migliorano sempre nel cercarsi, nella posizione in campo e nel occupare gli spazi con movimenti adeguati. L’obiettivo resta sempre comunque quello di migliorare progressivamente”.

I risultati:

Aurora San Francesco-Luciano Manara 3-2 e 1-3

Aurora San Francesco-Valmadrera 6-0 e 0-1

Secondo raggruppamento dei Primi Calci 2014 con ColicoDerviese e Rovinata. Entrambe le partite perse di stretta misura.

I ragazzi dell’Aurora si sono impegnati tantissimo, ricoprendo ruoli non propri, dando sempre il massimo impegno. Ranghi ridotti a causa malattia, campo molto ampio e in erba, alla lunga la stanchezza si è fatta sentire. Il comportamento in campo è da applausi, sempre molto corretti e disciplinati tutti i bambini.

I Pulcini misti 2012 e 2013 sono andati in trasferta con l’Olginatese. La partita è stata giocata 6 contro 6 a causa delle numerose assenze nella rosa degli avversari. Campo lungo e molto ampio che ha permesso ai bambini dell’Aurora di esprimere finalmente un gioco più fluido e senza le continue interruzioni dovute agli spazi ristretti.

La squadra ha dominato il gioco dal primo all’ultimo minuto e il punteggio finale, anche se positivo, non da l’idea delle innumerevoli occasioni create. Entrambe le squadre hanno costruito azioni di gioco con velocità e precisione.

I Pulcini 2013 hanno giocato in Valsassina la gara con il Cortenova in un clima glaciale e con i bambini decimati dall’influenza. Nonostante l’impegno i risultati sono stati a favore dei padroni di casa: 4-0, 3-1 e 6-2.

Gli Esordienti 2011 hanno giocato in casa contro l’Olginatese, primo tempo quasi perfetto. Avversari nel complesso superiori ma tenuti nella loro metà campo per 15 minuti consecutivi. Sono però gli ospiti a trovare un gol su un bel tiro a seguito di un rimpallo. L’Aurora ha l’occasione del pareggio, ma il tiro del centravanti si stampa sul palo. L’Olginatese nel secondo e terzo tempo prende le misure del campo e chiude la partita in maniera più efficace. Parziali 0-1, 0-3 e 0-2.