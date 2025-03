CALCIO: ROVINATA VINCE CON BELLAGINA E CORTENOVA, PAREGGIA CON LECCO ALTA

LECCO – Gli Allievi 2008 della Rovinata vincono in 2-3 a Bellagio, affidandosi ad alcuni giocatori del 2009. Da una punizione la Bellagina sblocca la partita. La reazione arriva in 10′ con il pareggio su azione in verticale di Fortunati che lancia a rete Bianchi (2009) che supera il portiere con un bel diagonale. La Rovinata passa in vantaggio con un tiro da 30 metri di Fortunati che mira all’angolino alto della porta del Bellagio. Nel secondo tempo la gara diventa tesa con molti contrasti a centrocampo. La Bellagina pareggia, ma i biancorossi ritornano in vantaggio sempre con Fortunati. Ottima azione di Bianchi che salta il difensore e fa un pallonetto al portiere; il pallone sbatte sulla traversa e Fortunati è veloce a ribadire in rete.

La Rovinata Giovanissimi 2010 si conferma padrona del campo di casa e rifila un 5-0 al Cortenova. La gara parte con gli ospiti determinati, ma i biancorossi prendono il controllo e sbloccano il risultato con Michele Baronchelli. Nel finale del primo tempo, Giovanni Gattinoni raddoppia, andando al riposo sul 2-0. Nella ripresa il Cortenova prova a reagire, ma Alessandro Tomalino si fa trovare sempre pronto tra i pali. La Rovinata continua a spingere: Nicolas Gjinaj firma il terzo gol, poi ancora Gattinoni, cala il poker. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Leonardo Francioso,

I Giovanissimi 2011 scendono in campo sabato pomeriggio, ospitando al Bione i vicini di casa della Lecco Alta. La partita è molto equilibrata e nonostante diverse occasioni da entrambe le parti, le due squadre non riescono a sbloccare il risultato. Finisce in parità a reti inviolate.