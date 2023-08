CORTENOVA – Inizia poco a poco a definirsi la stagione 2023-2024 delle squadre lecchesi di Seconda Categoria, quest’anno inserite all’interno del girone K.

Ben quattro le squadre “Doc” del capoluogo: Aurora San Francesco, Oratorio Lecco Alta, Rovinata e Pol 2001. Vercurago e Foppenico le rappresentati della Valle San Martino, mentre ci si sposta verso la Brianza con Audace Osnago, Merate, Montevecchia, O.S.G.B. Merate, Oratorio Bulciago Tabiago, Oratorio Lomagna, San Zeno e Verderio.

Uniche eccezioni sul lago e in Valsassina, dove rispettivamente giocheranno Mandello e Cortenova.

Ancora presto per la definizione dei calendari; unica certezza l’avvio del campionato, in programma per domenica 10 settembre.

RedSpo